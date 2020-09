Die Slowenen dominieren weiter: Während Tadej Pogacar die neunte Etappe der Tour de France gewinnt, fährt Primoz Roglic ins Gelbe Trikot.

Tour de France: Sieg für Pogacar, Gelb für Roglic

Daniel WAMPACH Die Slowenen dominieren weiter: Während Tadej Pogacar die neunte Etappe der Tour de France gewinnt, fährt Primoz Roglic ins Gelbe Trikot.

Topfavorit Primoz Roglic hat auf der neunten Etappe der Tour de France das Gelbe Trikot übernommen. Der Slowene vom Team Jumbo wurde auf dem Pyrenäenteilstück Zweiter hinter seinem Landsmann Tadej Pogacar (Emirates). Dritter im Sprint der fünfköpfigen Gruppe wurde der Schweizer Marc Hirschi (Sunweb).

Pogacar, der slowenische Diamant Tadej Pogacar könnte der nächste Star im Radsport werden. Mit nur 21 Jahren gehört er bereits zum Favoritenkreis bei der Tour de France.

Am letzten Anstieg hatten sich neben Roglic und Pogacar auch Egan Bernal (COL/Ineos) und Mikel Landa (E/Bahrain) von den anderen Klassementsfahrern abgesetzt. Vor allem Pogacar war dabei mit mehreren Attacken aktiv, Roglic seinerseits unternahm keinen Angriff.

Jungels lange vorne dabei

Hirschi hatte Pech: Der Schweizer setzte sich nach einer turbulenten Anfangsphase alleine ab und wurde erst knapp zwei Kilometer vor dem Ziel eingeholt. Eine kleine Gruppe mit Romain Bardet (F/Ag2r) und Nairo Quintana (COL/Arkéa) hatte im Ziel 11'' Rückstand auf den Sieger - auch, weil die vordere Gruppe am Ende nicht mehr Vollgas gab.

Adam Yates (GB/Mitchelton) kam mit 54'' Rückstand ins Ziel und musste das Gelbe Trikot an Roglic abgeben. Bob Jungels (Deceuninck) fuhr bis 3 km vor dem Gipfel der letzten Steigung in der Favoritengruppe. Er wurde abgehängt, kurz bevor Pogacar die erste Attacke setzte. Er wurde am Ende 26. mit 4'44'' Rückstand.

Roglic, der sich auf der Etappe elf Bonussekunden sicherte, führt die Gesamtwertung vor dem ersten Ruhetag am Montag mit 21'' Vorsprung auf Bernal und 28'' auf Guillaume Martin (F/Cofidis) an. Bardet (auf 30'') ist Vierter, Quintana (32'') Fünfter. Der erst 21-jährige Pogacar hat sich nach vorne gearbeitet und liegt als Siebter 44'' zurück.

