Tour de France: Schon wieder Kragh Andersen

Daniel WAMPACH Auf der drittletzten Etappe der Tour de France hat zwar kein Luxemburger gewonnen. Es werden sich aber einige freuen, dass Sören Kragh Andersen wieder der Schnellste war.

Auf der 19. Etappe der Tour de France kam es nicht zu einem Massensprint. Zu hügelig war das Finale. Eine zwölfköpfige Gruppe hatte sich am Ende abgesetzt, darunter Sam Bennett (IRL/Deceuninck) und Peter Sagan (SVK/Bora), die beide noch um das Grüne Trikot des besten Sprinters kämpften. Und auch Sören Kragh Andersen (DK/Sunweb), der die 14. Etappe bereits gewonnen hatte, war dabei.

Als sich alle anderen belauerten, nutzte der Däne 16 km vor dem Ziel die Möglichkeit, um sich aus der Gruppe abzusetzen. Kragh Andersen, der bis vor einem knappen Jahr in Luxemburg lebte und eine luxemburgische Partnerin hat, fuhr einen Vorsprung von einer Minute auf die Verfolger heraus und hatte im Ziel eine Menge Zeit zum Jubeln.

Gute Arbeit von Jungels und Co.

Zweiter wurde Luka Mezgec (SLO/Mitchelton) vor Jasper Stuyven (B/Trek). Sie hatten einen Rückstand von 53'' auf Kragh Andersen.

Bob Jungels (Deceuninck) war im Finale nicht vorne dabei. Sein Team leistete aber gute Arbeit, denn Bennett geht mit einem Vorsprung von 55 Punkten auf Sagan in der Punktewertung ins letzte Wochenende der Tour de France. Am Samstag steht ein Bergzeitfahren an, am Sonntag kommt es auf den Champs-Elysées in Paris normalerweise zum Massensprint.

Jungels kam mit dem Hauptfeld ins Ziel, das fast acht Minuten Rückstand hatte. Primoz Roglic (SVK/Jumbo) hat seine Gesamtführung wie erwartet verteidigt und geht am Samstag als Favorit ins entscheidende Zeitfahren. Er hat 57'' Vorsprung auf Tadej Pogacar (SLO/Emirates) und 1'27'' auf Miguel Angel Lopez (COL/Astana).

