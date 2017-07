(dat/DW) - Der Weltmeister ist raus: Peter Sagan (SVK/Bora) wurde nach der vierten Etappe der Tour de France von der Rennjury disqualifiziert. Grund war ein Sturz im Finale, den der Slowake mit einem Ellbogenschlag gegen Mark Cavendish (GB/Dimension Data) ausgelöst hatte. Der 30-fache Tour-Etappensieger erlitt Verletzungen an der Hand und der Schulter.



Zunächst wurde nur eine 30-Sekunden-Strafe verordnet, dann wurden Sagan noch 80 Punkte in der Sprintwertung abgezogen. Schlussendlich entschied sich die Jury dazu, den Weltmeister komplett auszuschließen.

Arnaud Démare (F/FDJ) hat die Etappe gewonnen. Das Teilstück über 207,5 km war am Mittag in Mondorf gestartet. Für den Franzosen ist es der erste Sieg überhaupt bei der Tour de France.



Geraint Thomas (GB/Sky) bleibt weiterhin im Gelben Trikot. Ben Gastauer (Ag2r) fuhr auf Rang 84. Da das Feld wegen der Stürze in mehrere Gruppen auseinanderfiel, war der Luxemburger am Ende nicht ganz vorne dabei. Trotzdem wurde er in der gleichen Zeit wie der Sieger klassiert, da die Stürze innerhalb der letzten drei Kilometer passiert sind.



Démare gewinnt, doch sein Sieg wird von einem schweren Sturz überschattet. Cavendish und Degenkolb hat es erwischt. #TDF2017 pic.twitter.com/9hNLm7txzc — Tour de France - DE (@letour_de) July 4, 2017

Mittwoch: erste Bergetappe



In den Vogesen steht am Mittwoch die erste Bergetappe an. Auf der 160,5 km langen Strecke zwischen Vittel und der Planche des Belles Filles wird ein großes Spektakel während des 5,9 km langen Schlussanstiegs erwartet.



Die Taktik des dreimaligen Toursiegers Christopher Froome (GB/Sky) war in den Jahren zuvor: Attacke am ersten Berg. Auch diesmal könnte der Brite versuchen, schon früh seine Ansprüche klar zu machen. Schon im Auftaktzeitfahren in Düsseldorf konnte er sich einen kleinen Vorsprung vor den Hauptkonkurrenten erarbeiten.