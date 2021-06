Radprofi Tim Merlier hat sich im Sprint die dritte Etappe der 108. Tour de France gesichert. Das war im Ziel aber fast nur Nebensache.

Tour de France

Roglic stürzt und verliert Zeit

Joe GEIMER Radprofi Tim Merlier hat sich im Sprint die dritte Etappe der 108. Tour de France gesichert. Das war im Ziel aber fast nur Nebensache.

Chaos auf den letzten zehn Kilometern der dritten Etappe der 108. Tour de France: Gleich drei Stürze ereigneten sich im Finale auf dem Weg nach Pontivy! Und es muss auch Kritik erlaubt sein: Die Streckenführung auf den letzten Kilometern auf engen und abschüssigen Straßen bis drei Kilometer vor dem Ziel war nicht gerade glücklich gewählt.

Topfavorit Primoz Roglic erwischte es zehn Kilometer vor dem Ziel. Er stürzte ziemlich heftig auf der linken Straßenseite, rutschte über den Schotter und erlitt Schürfwunden an der ganzen linken Körperseite. Zwar rappelte sich der Slowene rasch wieder auf, doch in dem sehr schnellen und hektischen Finale war an den Anschluss nach vorne nicht mehr zu denken. Bis ins Ziel büßte der Jumbo-Visma-Kapitän 1'21'' auf die Schnellsten ein.

Zu denen gehörte auch nicht Titelverteidiger Tadej Pogacar (Emirates). Er war wenige Kilometer nach Roglic ebenfalls in einen Sturz verwickelt, in dem es auch Arnaud Démare (F/Groupama), Bryan Coquard (F/B&B Hotels) und Jack Haig (AUS/Bahrain) erwischte. Zwar musste er nicht zu Boden, dennoch musste er abbremsen und verlor bis ins Ziel 26''. Demnach lagen am Montag 55'' zwischen den beiden Landsmännern.

Geraint Thomas (GB/Ineos) hatte es bereits 145 km vor dem Ziel erwischt. Zwischenzeitlich sah es nach der Aufgabe des Walisers aus, letztendlich rettete sich der Tour-Sieger von 2018 allerdings zusammen mit Pogacar über den Zielstrich.

Zweiter Etappensieg für Alpecin-Fenix

Das alles interessierte Mathieu van der Poel (NL/Alpecin) nur am Rande. Der Mann im Gelben Trikot kam ohne Probleme durch die Etappe und lancierte auf den letzten Hektometern seinen Teamkollegen Tim Merlier. Der Belgier bedankte sich, holte seinen ersten Tour-Etappensieg und profitierte auch davon, dass Caleb Ewan (AUS/Lotto) und Peter Sagan (SVK/Bora) kurz vor dem Ziel zu Boden gingen.

Tim Merlier stellt seine Spurtqualitäten unter Beweis. Foto: AFP

In der Gesamtwertung führt weiterhin van der Poel. Nur Julian Alaphilippe (F/Deceuninck) liegt in Schlagdistanz (auf 8''). Als Bester der Favoriten auf eine Topplatzierung in der Gesamtwertung ist Richard Carapaz (ECU/Ineos) Dritter (auf 31''). Pogacar ist Sechster (auf 39''). Roglic liegt an Position 20 (1'35'').

