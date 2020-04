Die Bestätigung ist erfolgt. Die Tour de France findet in diesem Jahr vom 29. August bis 20. September statt.

Tour de France: Prudhomme bestätigt neues Datum

Die Tour de France wird aufgrund der Corona-Krise um zwei Monate verschoben. Die ursprünglich vom 27. Juni bis 19. Juli angesetzte Frankreich-Schleife wird nämlich nun vom 29. August bis 20. September ausgetragen. An der Route der 21 Etappen ändert sich nichts. Nach langem Schweigen bestätigte dies nun der Chef der Frankreich-Rundfahrt, Christian Prudhomme, im Mittagsjournal bei France 2.

Die Austragung der diesjährigen Tour de France zum angedachten Termin war spätestens nach den jüngsten Aussagen von Emmanuel Macron unmöglich geworden worden. Frankreichs Staatspräsident hatte Ostermontag in einer Fernsehansprache angekündigt, die strikten Sicherheitsmaßnahmen im Zuge der Coronavirus-Pandemie landesweit bis zum 11. Mai zu verlängern. Weiter erklärte Macron, dass "Veranstaltungen mit großem Publikum frühestens Mitte Juli abgehalten werden" könnten.



Weltmeisterschaft angepasst

Nun hat sich ASO (Amaury Sport Organisation) also für das neue Datum entschieden. Alle andere Rennen und Wettbewerbe müssen sich anpassen. Am Ablauf der vom 20. bis 27. September stattfindenden WM in der Schweiz soll sich aber nichts ändern.

Aus Luxemburger Sicht besonders interessant: Die SkodaTour de Luxembourg soll eigentlich vom 15. bis 19. September stattfinden - also parallel zur Tour de France. Der Schatten auf Luxemburgs Landesrundfahrt wäre groß.

Der ganze Radsportkalender gerät nun mächtig durcheinander. Die Radrennen wollen den bestmöglichen Platz im Kalender erhaschen. Am Wochenende vor der Tour de France sollen die Landesmeisterschaften organisiert werden, die Vuelta a Espana rückt wahrscheinlich vom August in den Oktober.

