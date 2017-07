(DW) - Es war eine der zwei schwersten Etappen der 104. Tour de France: Gleich drei Bergwertungen der höchsten Kategorie waren auf den 181,5 km zwischen Nantua und Chambéry zurückzulegen, darunter der Grand Colombier.



Im letzten Anstieg, dem Mont du Chat (8,7 km à 10,3 Prozent) war Fabio Aru (I/Astana) der Erste, der attackierte. Er profitierte davon, dass der Gesamtführende Christopher Froome (GB/Sky) in dem Moment einen Defekt hatte. Allerdings wollten die weiteren Favoriten aus Fairnessgründen keine Führungsarbeit leisten.



Als Froome wieder aufschloss, fuhr Jakob Fuglsang (DK/Astana) davon. Später war es erneut Aru, der einen Angriff setzte. Praktisch im Sekundentakt folgten nun die Attacken, auch Richie Porte (AUS/BMC) versuchte vergebens, sich abzusetzen.

Weil der US-Amerikaner im Gelben Trikot dann selbst das Tempo verschärfte, konnte er Nairo Quintana (COL/Movistar) und Alberto Contador (E/Trek) distanzieren, die beide im Kampf um den Gesamtsieg wohl keine Rolle mehr spielen.

Rigoberto Uran (r.) siegte knapp vor Warren Barguil (l.).

Foto: AFP

Bardet greift an



In der nachfolgenden Abfahrt kam es dann zu einem Sturz von Porte, der aus dem Rennen ausgeschieden ist. Er riss auch Daniel Martin (Quick-Step) zu Boden, der Ire konnte allerdings weiterfahren.

Romain Bardet (F/Ag2r) fuhr sich in der Abfahrt 30'' Vorsprung auf Froome, Fuglsang, Aru und Rigoberto Uran (COL/Cannondale) heraus. Der Teamkapitän von Ben Gastauer (Ag2r), der bis in die letzte Steigung bei Bardet war, holte dann Warren Barguil (F/Sunweb) ein, der zuvor der Ausreißergruppe angehörte, und ließ seinen Landsmann gleich stehen.

Auf den letzten zwölf flachen Kilometern holten Froome und Co. Bardet wieder ein. Im Sprint setzte sich Uran dann vor Barguil durch. Froome wurde Dritter.

Quintana und Martin kamen mit 1'15'' Rückstand ins Ziel, Contador lag 4'19'' zurück. Froome führt in der Gesamtwertung mit 18'' Vorsprung auf Aru und 51'' auf Bardet. Quintana liegt schon 2'13'' zurück, Contador hat 5'15'' Rückstand.



Der britische Gesamtführende muss allerdings einen Rückschlag hinnehmen: Einer seiner besten Teamkollegen, Geraint Thomas (GB/Sky), ist nach einem Sturz ausgeschieden. Er hat sich aller Voraussicht nach das rechte Schlüsselbein gebrochen.

Gastauer beendete die Etappe als 31. mit 14'19'' Rückstand. Eine äußerst starke Leistung des Luxemburgers, der in der Gesamtwertung einen Sprung nach vorne macht: Der Schifflinger ist nun 44. (auf 37'40''). Am Montag kann er sich am ersten Ruhetag erholen.