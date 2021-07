Das Podium der 108. Tour de France nimmt Formen an. Tadej Pogacar festigt die Führung mit seinem zweiten Etappensieg.

Tour de France

Pogacar baut Vorsprung weiter aus

Joe GEIMER Das Podium der 108. Tour de France nimmt Formen an. Tadej Pogacar festigt die Führung mit seinem zweiten Etappensieg.

Die 17. Etappe hat die hohen Erwartungen erfüllt. Auf den 178,4 km zwischen Muret und der Bergankunft am Col du Portet waren drei schwere Anstiege zu bewältigen. Das Spektakel war sehenswert. Auf den letzten zehn Kilometern schenkten sich die Topfahrer nichts. An der Spitze war wenig überraschend Tadej Pogacar (SLO/Emirates) der Stärkste. Der Spitzenreiter feierte seinen zweiten Etappensieg bei der laufenden Frankreich-Rundfahrt.

Allerdings musste der 22-Jährige ganz schön auf die Zähne beißen, um seine beiden Hauptkonkurrenten abzuhängen. Mehrmals attackierte er, verlangsamte wieder das Tempo und zog dann wieder an.

Doch Jonas Vingegaard (DK/Jumbo) und Richard Carapaz (ECU/Ineos) blieben dran. Der Südamerikaner bluffte, verweigerte die Tempoarbeit und setzte weniger als zwei Kilometer vor dem Ziel alles auf eine Karte.

Pogacar folgte ihm wie sein Schatten, doch Vingegaard verlor mehrere Längen. Der junge Däne brach allerdings nicht ein. Er kam 200 m vor dem Ziel wieder heran, just in dem Moment als Pogacar ein letztes Mal attackierte und sich schließlich seinen fünften Tour-Etappensieg sicherte.

Uran verliert knapp zwei Minuten

Das finale Podium der Tour scheint gefunden: Pogacar führt in der Gesamtwertung nun mit 5'39'' vor Vingegaard und 5'43'' vor Carapaz.

Rigoberto Uran (COL/Education First) war der Verlierer des Tages. Der Gesamtzweite erreichte das Ziel als Neunter mit einem Rückstand von 1'49'' und rutscht somit im Klassement von Rang zwei auf Platz vier ab (auf 7'17'').

Am Donnerstag wartet die letzte Bergetappe auf die Teilnehmer. Die 18. Etappe wird in Pau gestartet, führt über den Col du Tourmalet (HC) und endet mit der Bergankunft in Luz Ardiden (HC).

