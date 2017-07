(DW) - Michael Matthews hat die 16. Etappe der Tour de France gewonnen. Nach 165 km setzte sich der Australier des Sunweb-Teams vor Edvald Boasson Hagen (N/Dimension Data) und John Degenkolb (D/Trek) durch. Die Etappe führte von Le-Puy-en-Velay nach Romans-sur-Isère - zwei Topfahrer haben dabei viel Zeit verloren.



Das hügelige Teilstück, auf dem ein Massensprint erwartet wurde, bot reichlich Spannung. Zahlreiche Fahrer versuchten zu Beginn den Sprung in die Ausreißergruppe, auch der zu dem Zeitpunkt Gesamtfünfte Daniel Martin (IRL/Quick-Step) versuchte (erfolglos) sein Glück.

Matthews holt auf Kittel auf



Schlussendlich sollte sich keine Ausreißergruppe bilden. Da der fünffache Etappensieger Marcel Kittel (D/Quick-Step) in einer zweiten Gruppe hinter dem Peloton fuhr, machten die Teamkollegen von Matthews im vorderen Peloton während der gesamten Etappe ordentlich Tempo. Kittel kam nie mehr heran. Da Matthews beim Zwischensprint und im Ziel die Maximalpunktzahl holte, ist er in der Punktewertung bis auf 29 Punkte an Kittel herangerückt.



15 km vor dem Ziel versuchte Trek mit Alberto Contador (E), eine Windkante herbeizuführen und andere Konkurrenten zu distanzieren. Dies sollte der Mannschaft nicht gelingen. Kurze Zeit später war es das Sky-Team um Christopher Froome (GB), das es besser machte. Romain Bardet (F/Ag2r), Martin und Contador fielen zurück. Während Bardet wieder den Anschluss schaffte, verlor Martin 51'' auf Froome und Co., Contador lag sogar ganze 1'33'' zurück. 22 Fahrer waren in der ersten Gruppe.

Ben Gastauer (Ag2r) wurde 83. mit 2'51'' Rückstand. In der Gesamtwertung (33.) liegt er 1.09'56'' hinter dem Führenden Froome zurück.