Tour de France

Konrad nutzt die Gunst der Stunde

Patrick Konrad hat bei der 108. Tour de France seinen dritten Sieg als Profi gefeiert. Der Österreicher war am Dienstag der Stärkste.

Der österreichische Radprofi Patrick Konrad hat dem Team Bora-hansgrohe auf der dritten Pyrenäen-Etappe der 108. Tour de France wenige Tage nach dem Triumph von Nils Politt (D) den zweiten Etappensieg beschert. Der 29-Jährige feierte bei peitschenden Windböen und starkem Regen nach ungemütlichen 169 km in Saint-Gaudens seinen ersten Etappensieg bei der Frankreich-Rundfahrt.

Die entscheidende Attacke setzte Konrad am vorletzten Anstieg aus einer Dreiergruppe heraus. Im Ziel hatte er 42 Sekunden Vorsprung vor dem Italiener Sonny Colbrelli (Bahrain).

Favoriten lassen es gemütlich angehen

Der Titelverteidiger und Gesamtführende Tadej Pogacar musste im Peloton keine Attacken parieren. Die Favoriten erreichten das Ziel gemeinsam mit rund 14 Minuten Rückstand. Pogacar geht mit einem komfortablen Vorsprung in die letzten beiden Pyrenäen-Showdowns. Der 22-Jährige vom Team UAE Emirates führt nach dem 16. Teilstück die Gesamtwertung vor den letzten beiden Bergankünften am Mittwoch und Donnerstag mit 5'18'' vor dem Kolumbianer Rigoberto Uran (Education First) an.

Konrad trug sich am Dienstag in den wolkenverhangenen Pyrenäen in die österreichischen Radsport-Geschichtsbücher ein. Auf den Tag genau vor 90 Jahren hatte sein Landsmann Max Bulla die zwölfte Etappe der Grand Boucle gewonnen. Nach Georg Totschnig (2005) ist Konrad der dritte Österreicher, dem ein Tageserfolg gelang. Bereits auf der ersten Pyrenäen-Etappe am Samstag war Konrad in Quillan Zweiter geworden.

Gefürchtete Bergankunft am Mittwoch

Das Fahrerfeld wird am Mittwoch auf dem 17. Teilstück richtig gefordert. Die Königsetappe hatte Titelverteidiger Pogacar bereits als größte Gefahr für seinen erneuten Triumph ausgemacht. Das 178,4 km lange Teilstück in den Pyrenäen wird den Radprofis alles abverlangen. Nach einem rund 120 km langen Einrollen stehen die drei schweren Berge Col de Peyresourde, Col de Val Louron-Azet (beide 1. Kategorie) und die Bergankunft Col du Portet (HC) auf dem Plan. Letztere ist ein 16 km langer und erbarmungsloser Anstieg mit knapp neun Prozent mittlerer Steigung.

