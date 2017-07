(DW) - Sie hätten es fast geschafft: Die Ausreißer machten es den Sprinterteams auf der zweiten Etappe der Tour de France schwer. Erst einen Kilometer vor dem Ziel wurden sie eingeholt. Marcel Kittel (D/Quick-Step) gewann den Massensprint auf der 203,5 km langen Etappe zwischen Düsseldorf und Liège und brach danach in Tränen aus. "Ich weiß nicht was ich sagen soll. Es war ein unglaublicher Start in Deutschland mit so vielen Leuten", zeigte sich Kittel gerührt. Arnaud Démare (F/FDJ) und André Greipel (D/Lotto Soudal) belegten die Ehrenplätze.



Die Ausreißergruppe bildete sich recht schnell nach dem Start. Thomas Boudat (F/Direct Energie), Laurent Pichon (F/Fortuneo), Taylor Phinney (USA/Cannondale) und Yoann Offredo (F/Wanty) setzten sich vom Peloton ab und fuhren einen maximalen Vorsprung von 3'30'' heraus.





Im Hauptfeld kontrollierten die Sprinterteams das Geschehen und hielten die Ausreißer an der langen Leine. 70 km betrug der Vorsprung nur noch 1'50''.

29 km vor dem Ziel kam es auf den nassen und glatten Straßen zu einem Sturz an der Spitze des Pelotons, in den Christopher Froome (GB/Sky), Richie Porte (AUS/BMC) und Romain Bardet (F) verwickelt waren. Alle drei saßen aber schnell wieder auf dem Rad. Gastauer wartete auf seinen Kapitän Bardet und erreichte das Ziel als 102. im Peloton, nachdem er mit dem Franzosen wieder den Anschluss schaffte.

Auch an der Spitze tat sich etwas: An der Côte d'Olne (Kat. 4/1,3 km à 4,7 Prozent) attackierte Phinney, nur Offredo konnte ihm folgen. Fortan fuhr das Duo alleine in Front.

3,5 km vor dem Ziel hatte die Gruppe noch 30'' Vorsprung und es sah fast schon nach einem Ausreißersieg aus. Doch dann trat Quick-Step richtig aufs Gas. Auch wenn der Sprintzug der belgischen Mannschaft im letzten Kilometer auseinanderfiel, konnte sich Kittel behaupten.