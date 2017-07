(jg) - Die besten Sprinter ließen sich ihre Chance nicht entgehen. Auf der sechsten Etappe zwischen Vesoul und Troyes (216 km) fiel die Entscheidung um den Etappensieg im Massenspurt: Marcel Kittel durfte jubeln. Der Deutsche des Quick-Step-Teams setzte sich in einem packenden Sprint mit einer Fahrradlänge Vorsprung vor Arnaud Démare (F/FDJ), André Greipel (D/Lotto Soudal) und Alexander Kristoff (N/Katusha) durch.



Mit nunmehr elf Etappensiegen bei der Frankreich-Rundfahrt liegt Kittel nur noch einen Erfolg hinter dem deutschen Rekordhalter Erik Zabel. Kittel war auch bereits am Sonntag in Liège der Schnellste gewesen - ebenfalls vor Démare und Greipel.



Tapfere Ausreißer chancenlos



Im Rennen war der Massensprint keine Überraschung. Die Teams Lotto-Soudal für Greipel und Katuusha für Kristoff leisteten eingangs des Finales das Gros der Nachführarbeit hinter einem Ausreißertrio, dass sich in der Sommerhitze wenig aussichtsreich über Stunden an der Spitze aufgehalten hatte. Vegard Stake Laengen (N/UAE), Perrig Quéméneur (F/Direct Energie) und Frederik Backaert (B/Wanty) mühten sich während 212 km an der Spitze ab, allerdings wurden sie knapp 3 km vor dem Tagesziel wieder von der jagenden Meute geschluckt.



In der Gesamtwertung gab es ganz vorne keine Verschiebungen: Christopher Froome (GB/Sky) trägt auch nach sechs Renntagen weiterhin das Leadertrikot. Sein Teamkollege Geraint Thomas (GB) folgt an Position zwei (auf 12''), dahinter lauern Fabio Aru (I/Astana/auf 14'') und Daniel Martin (IRL/Quick-Step/auf 25'') auf den weiteren Plätzen.

Ben Gastauer konnte am Donnerstag ein paar Kräfte schonen: Der Schifflinger überquerte den Zielstrich als 103. mit dem Peloton. In der Gesamtwertung liegt er an Position 68 (auf 10'39'').