Tour de France: Jungels mit ehrlichen Worten

Bob Jungels redet nicht lange um den heißen Brei herum. "Ich hatte höhere Erwartungen an mich selbst", sagt er rückblickend auf die Tour de France.

Zweieinhalb Stunden Rückstand auf den Gesamtsieger. Das hatte sich Bob Jungels vor dem Grand Départ in Nice so nicht vorgestellt. Nach drei Wochen Hatz über die Straßen Frankreichs fällt die Bilanz ernüchternd aus. Auch wenn die Gesamtwertung für den 27-Jährigen nur eine Nebenrolle spielte, so hatte sich Luxemburgs Zeitfahrmeister die 107. Tour de France nicht ausgemalt.

Das Erfrischende: Jungels sucht nicht lange nach Ausreden ...