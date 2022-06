Bob Jungels kann aufatmen. Der Luxemburger Radprofi hat es ins Aufgebot seiner Mannschaft für die Frankreich-Rundfahrt geschafft.

Tour de France: Jungels ist dabei

Lange stand ein großes Fragezeichen hinter der Teilnahme von Bob Jungels an der diesjährigen Tour de France. Nun ist klar: Der 29-Jährige hat es geschafft.

Sein Arbeitgeber Ag2r-Citroën hat das wohlbehütete Geheimnis am Donnerstagmorgen gelüftet. Jungels gehört zum achtköpfigen Aufgebot. Zusammen mit Kapitän Ben O'Connor (AUS) und den Teamkollegen Geoffrey Bouchard (F), Mikael Cherel (F), Benoît Cosnefroy (F), Stan Dewulf (B), Oliver Naesen (B) und Aurélien Paret-Peintre (F) hofft Jungels vom 1. bis zum 24. Juli bei der 109. Frankreich-Rundfahrt für Furore zu sorgen.

Für ihn ist es die vierte Teilnahme am größten und wichtigsten Radrennen: 2015 belegte er Rang 27, 2018 wurde er Elfter und 2020 klassierte er sich an Position 43.

Insgesamt 176 Fahrer werden kommenden Freitag in Kopenhagen beim eröffnenden Einzelzeitfahren von der Startrampe rollen. Mindestens zwei Luxemburger Profis sind dann also schon dabei. Denn bereits am Mittwoch wurde bekannt, dass Kevin Geniets seine Tour-Premiere feiern würde. Er wurde von seiner Mannschaft Groupama-FDJ nominiert.

Die Chancen stehen nicht schlecht, dass Jungels und Geniets in der dänischen Hauptstadt von einem dritten Landsmann begleitet werden. Alex Kirsch (Trek) macht sich nämlich berechtigte Hoffnungen auf sein Tour-de-France-Debüt. Sein Team Trek-Segafredo wird in den kommenden Stunden mitteilen, ob er es tatsächlich geschafft hat.

