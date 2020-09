Tour de France: Jungels hat noch nicht genug

Neun von 21 Etappen sind bei der 107. Tour de France absolviert. Die Rundfahrt ist noch lang und bietet auch Bob Jungels noch Gelegenheiten zum Angriff.

Nach neun Etappen und 1 535,5 Kilometern liegen die Favoriten auf den Gesamtsieg nah beieinander: Nur 44'' Sekunden trennen Leader Primoz Roglic (SLO/Jumbo) und seinen Landsmann Tadej Pogacar (Emirates) auf Rang sieben. Erst in den Alpen oder womöglich beim Bergzeitfahren in den Vogesen wird die Entscheidung fallen. Dann will auch Bob Jungels (Deceuninck) angreifen. Der 27-Jährige will sich an der Spitze zeigen. Fragen und Antworten zum weiteren Verlauf.

Wie geht es dem einzigen Luxemburger Tour-Teilnehmer nach neun kraftraubenden Etappen? ...