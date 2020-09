Tour de France: Jumbo und Ineos im Vergleich

Zwei Superteams kämpfen mit ihren Leadern um den Gesamtsieg bei der Tour de France. Doch welche Mannschaft ist stärker? Eine Analyse.

Die Tour de France, das ist auch der Kampf zwischen zwei Überteams, die die Radsportwelt derzeit dominieren. Ineos vs. Jumbo-Visma, so heißt das Duell, auf das die Fans gespannt blicken. Doch welche Mannschaft könnte am Ende die Nase vorne haben?

Die Saison 2020

Pandemiebedingt war es bisher eine recht kurze Saison, doch die Rennen seit dem Neustart Ende Juli hatten es in sich ...