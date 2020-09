Tour de France: Hirschi gewinnt, Jungels opfert sich

Marc Hirschi hat die zwölfte Etappe der Tour de France gewonnen. Bob Jungels opferte sich für sein Team auf.

Daniel WAMPACH Marc Hirschi hat die zwölfte Etappe der Tour de France gewonnen. Bob Jungels opferte sich für sein Team auf.

Marc Hirschi (Sunweb) hat es beim dritten Versuch endlich geschafft. Der 22-Jährige fuhr auf der zwölften Etappe der Tour de France als Erster über die Ziellinie. Hirschi hatte bei dieser Grande Boucle schon mehrmals angegriffen, auf dem neunten Teilstück hatte er als Dritter den Sieg nur knapp verpasst. Er war erst kurz vor dem Ziel eingeholt worden, nachdem er den ganzen Tag über alleine an der Spitze gefahren war.

Es war mit 218 km am Donnerstag die längste Etappe der Tour de France, und vor allem das Finale sah vom Profil her wie ein Klassiker aus. Als die ursprüngliche Ausreißergruppe knapp 50 km vor dem Ziel eingeholt wurde, lancierten Hirschi und Co. ihre Attacken.

Auch Bob Jungels (Deceuninck) wurde aktiv und attackierte, befand sich dann aber mit Teamkollege Dries Devenyns (B) in der Verfolgergruppe, während Hirschi nach vorne aufgeschlossen hatte. Der Luxemburger opferte sich für seine Mannschaft auf und fuhr die ganze Zeit an der Spitze seiner Gruppe, um die Führenden einzuholen - allerdings ohne Erfolg. Am letzten Anstieg, 29 km vor dem Ziel, ließ Jungels die Gruppe ziehen.

Jungels will es weiter versuchen

„Wir hatten Kommunikationsprobleme. Ich dachte eigentlich, Julian wäre auch bei mir in der Gruppe“, erklärte Jungels seine Beweggründe. „Am Ende hat das also keinen Sinn gemacht. Aber die Tour de France ist eben manchmal kompliziert.“

Jungels hätte eigentlich selbst auf Sieg fahren können: „Aber ich war mental zu sehr darauf fixiert, dass es ein ruhiger Tag werden und wir einen Teamkollegen in der Ausreißergruppe haben würden. Das hat mir im vorletzten Anstieg etwas die Kraft geraubt, auch wenn es nachher besser lief.“ Er ließ durchblicken, dass er es in den kommenden Tagen wieder versuchen möchte.

Marc Hirschi kann es nicht fassen. Foto: AFP

Hirschi attackiert

Hirschi, der 2015 als Junior den GP Patton in Luxemburg gewann, profitierte am Donnerstag auch davon, dass er mit Tiesj Benoot (B) und Sören Kragh Andersen (DK) zwei Teamkollegen an seiner Seite hatte, die seinen Part der Arbeit übernahmen. Außerdem waren vorne noch Maximilian Schachmann (D/Bora) und Marc Soler (E/Movistar) dabei, doch am letzten Anstieg konnte niemand mehr Hirschi folgen. Jungels kam als 86. mit 13 Minuten Rückstand ins Ziel.

In der Gesamtwertung gibt es keine wichtigen Veränderungen. Primoz Roglic (SLO/Jumbo) führt weiterhin mit 21'' Vorsprung auf Egan Bernal (COL/Ineos) und 28'' auf Guillaume Martin (F/Cofidis). Jungels hat als 55. einen Rückstand von einer Stunde und elf Minuten.

