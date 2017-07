(DW) - Warren Barguil (F/Sunweb) hat die 18. Etappe der Tour de France gewonnen. Mit einer Attacke am Schlussanstieg, dem Col d'Izoard (HC/14,1 km à 7,3 Prozent), fuhr er den Favoriten davon, stellte zunächst mit Darwin Atapuma (COL/UAE) den letzten Ausreißer und ließ ihn im letzten Kilometer stehen. Im Ziel hatte Barguil 20'' Vorsprung.



Christopher Froome (GB/Sky) hat für eine Vorentscheidung gesorgt und steht kurz vor dem Gesamtsieg. Er wurde Vierter (auf 20'') hinter Romain Bardet (F/Ag2r), der mit seinen beiden Attacken den Briten nicht abhängen konnte. Rang fünf belegte Rigoberto Uran (COL/Cannondale).

Die weiteren Topfahrer wie Fabio Aru (I/Astana/auf 1'22'') oder Daniel Martin (IRL/Quick-Step/auf 39'') verloren allesamt Zeit auf Froome, Bardet und Uran.

Top Drei noch innerhalb einer halben Minute



Ben Gastauer (Ag2r) blieb bis 8 km vor dem Ziel in der Favoritengruppe und diktierte am Schlussanstieg das Tempo. Er kam als 53. mit 11'37'' Rückstand ins Ziel. In der Gesamtwertung liegt Gastauer auf Rang 35 mit einem Rückstand von 1.36'47''.



Froome führt die Gesamtwertung drei Etappen vor Schluss mit 23'' Vorsprung auf Bardet und 29'' auf Uran an. Am Freitag stehen die Sprinter auf der Flachetappe im Fokus, am Samstag folgt das entscheidende 22,5 km lange Einzelzeitfahren in Marseille. Froome ist mit Abstand der beste Zeitfahrer der Top Drei und nur noch durch einen Defekt oder Sturz vom Gesamtsieg zu trennen.