Tour de France: Fahrt ins Ungewisse

Eine ziemlich surreale Tour de France hat in Nice begonnen. Das Corona-Virus ist allgegenwärtig - genau wie die Restriktionen für die Teams, Fahrer und Zuschauer.

„Das schwebt wie ein Damoklesschwert über uns, dass jeder Tag der letzte sein kann.“ Diese warnenden Worte stammen von Tony Martin. Gemeint ist das Corona-Virus. Und wer denkt, der deutsche Radprofi übertreibt, der irrt sich. Ein Blick auf die Zahlen genügt. Am Freitag vermeldete Frankreich, es hätten sich innerhalb von 24 Stunden 7379 Menschen infiziert. Mehr neue Fälle gab es nur am 31. März, am bisherigen Höhepunkt der Pandemie. Auch in den Tagen zuvor waren die Zahlen rasant gestiegen.

Die Reaktion folgte prompt ...