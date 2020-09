Tour de France: Chaos an der Küste

Die zehnte Etappe der Tour de France führte an der Atlantikküste vorbei. Es war schnell, stressig und es gab auch einige Stürze.

Der Dienstag war bei der Tour de France in vielen Hinsichten stressig. Nicht nur die Winde an der Atlantikküste stellten die Fahrer auf der zehnten Etappe vor Herausforderungen - vorher rüttelte der positive Corona-Test von Tourchef Christian Prudhomme die Radsportwelt auf.

Der Chef ist erst einmal nicht mehr dabei, genau wie je ein Betreuer der Teams Ineos, Ag2r, Cofidis und Mitchelton - auch sie wurden positiv getestet.

Ich habe mich nicht so gut gespürt. Bob Jungels

Auf der 168,5 km langen Etappe zwischen der Ile d'Oléron und der Ile de Ré setzten sich die beiden Schweizer Michael Schär (CCC) und Stefan Küng (Groupama) ab. Sie hatten fast zwei Minuten Vorsprung, wurden aber schon 90 km vor dem Ziel eingeholt, weil das Peloton richtig Gas gegeben hatte. Alle Mannschaften wollten vorne fahren, weil sie Angst vor Windkanten hatten.

Bennett gewinnt im Sprint

Es ging trotzdem schnell weiter - und der Wind sorgte mehrmals dafür, dass das Peloton auseinanderfiel. Es war chaotisch und einige Topfahrer stürzten - wie der Gesamtdritte Guillaume Martin (F/Cofidis) und der Siebte Tadej Pogacar (SLO/Emirates). Beide schafften es später wieder zurück ins Peloton.

Es kam zur erwarteten Sprintankunft - und endlich zum ersten Sieg für Bob Jungels' Teamkollegen Sam Bennett (IRL/Deceuninck). Er gewann dank der perfekten Vorarbeit seiner Mannschaft, aber der Australier Caleb Ewan (Lotto) wäre fast noch vorbeigezogen. Dritter wurde der Slowake Peter Sagan (Bora). Bennett übernimmt so auch wieder das Grüne Trikot des besten Sprinters von Sagan.



Toms Skujins war von einem Sturz heftig gezeichnet. Foto: AFP

Jungels: „Ein erfolgreicher Tag“

Auch auf den letzten Kilometern gab es Windkanten und Stürze, wodurch das Peloton in mehrere Gruppen zerfiel. Deswegen war Jungels nicht vorne dabei. Er kam mit der zweiten großen Gruppe und mehr als fünf Minuten Rückstand ins Ziel. „Über die heutige Streckenführung kann man sagen, was man will. Ich glaube jeder hat genug gesehen, um das zu bewerten“, übte Jungels Kritik an den Organisatoren.

Am Ende freute er sich doch: „Es war ein erfolgreicher Tag und eine große Erleichterung für Sam (Bennett) und die gesamte Mannschaft. Er war sehr emotional nach der Etappe. Ich selbst konnte dem Team nicht viel helfen. Es war schwer, immer wieder nach vorne zu kommen und ich habe mich auch nicht so gut gespürt, was aber nach einem Ruhetag und auf einer solch nervösen Etappe normal ist.“

