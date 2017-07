(kev/dpa) - Ein Kreisverkehr spielte auf der 19. Etappe der Tour de France wohl eine vorentscheidende Rolle. 2,9 km vor der Ankunft wählten Edvald Boasson Hagen (N/Dimension Data) und Nikias Arndt (D/Sunweb) die Ideallinie während ihre restlichen sieben Konkurrenten die andere Richtung wählten, um durch den Kreisverkehr zu fahren. Boasson Hagen und Arndt profitierten davon und hatten gleich einen Vorsprung von einigen Metern auf ihre Konkurrenten.



Boasson Hagen wollte anschließend nichts dem Zufall überlassen und gab mächtig Gas. Er distanzierte Arndt und feierte somit seinen ersten Etappensieg bei der diesjährigen Tour de France, dem dritten bei der "Grande Boucle" insgesamt. Arndt wurde Zweiter vor Jens Keukeleire (B/Orica) sicherte sich am belgischen Nationalfeiertag im Sprint der Verfolgergruppe immerhin noch Platz drei.

Eine 20-köpfige Ausreißergruppe hatte lange Zeit das Geschehen bestimmt, ehe diese bis auf neun Fahrer zusammenschrumpfte. Neben Boasson Hagen, Arndt und Keukeleire befanden sich noch Jan Bakelants (B/Ag2r), Daniele Bennati (I/Movistar), Michael Albasini (CH/Orica), Thomas de Gendt (B/Lotto-Soudal), Sylvain Chavanel (F/Direct Energie) und Elie Gesbert (F/Fortuneo) unter den Führenden.

Ben Gastauer kam im Peloton als 30. ins Ziel. Sein Rückstand betrug 12'27''. In der Gesamtwertung kam es auf den ersten Plätzen nicht zu Veränderungen.

Matthews behält das Grüne Trikot



Eine weitere Entscheidung im Hinblick auf die verschiedenen Podien am Sonntag in Paris fiel ebenfalls: Michael Matthews (Sunweb) wird das Grüne Trikot nicht mehr zu nehmen sein. Der Australier kann in der Sprintwertung nicht mehr eingeholt werden.



Zum Finale bietet die 104. Tour de France noch einmal ein großes Spektakel. Die Fußballarena von Olympique Marseille bietet am Samstag beim 22,5 Kilometer langen Zeitfahren der 20. Etappe die Bühne für einen weiteren Kampf um Sekunden. Jeder rechnet damit, dass der starke Zeitfahrer Chris Froome seinen Spitzenplatz verteidigen bzw. ausbauen wird. Sein gefährlichster Herausforderer ist Rigoberto Uran aus Kolumbien. Romain Bardet wird im Kampf gegen die Uhr nicht so viel zugetraut.



Für Froome geht es in erster Linie um die Absicherung seines Gelben Trikots, aber er ist auch auf der Jagd nach seinem ersten diesjährigen Tagessieg. Das trifft auch auf den viermaligen Zeitfahrweltmeister Tony Martin (D) zu, der nach seiner Enttäuschung vom Auftakt in Düsseldorf unbedingt noch einmal punkten will.