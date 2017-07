(jg) - Warren Barguil hat die französischen Radsportfans am französischen Nationalfeiertag in Verzückung versetzt. Der Profi des Sunweb-Teams siegte am Freitag auf der nur 101 km langen Etappe von Saint-Girons nach Foix vor Nairo Quintana (COL/Movistar) und dem Spanier Alberto Contador (Trek). Zwei Sekunden dahinter landete Mikel Landa (E/Sky) auf Platz vier.



Die kurze und deswegen nervöse und animierte Etappe sorgte für einige Bewegung, auch wenn die Attacken des Führungsquartetts Fabio Aru (I/Astana), Christopher Froome (GB/Sky), Romain Bardet (F/Ag2r) und Rigoberto Uran (COL/Cannondale) nahezu komplett ausblieben.

Contador und Quintana attackieren



Es waren die etwas weiter zurückliegenden Fahrer, die ihre Chance nutzten: Am Col d'Agnes (Kat.) attackierten zunächst Contador und Landa, dann Quintana und Barguil mit zwei weiteren Begleitern. Aru und Co. reagierten nicht und ließen sie bis auf 2'30'' davonziehen.



An der steilen Mur de Péguère (HC) kam es zum Zusammenschluss und letztendlich musste die Entscheidung um den Tagessieg nach einer rasanten Abfahrt im Sprint der vier Ausreißer fallen.



Simon Yates (GB/Orica) und Daniel Martin (IRL/Quick-Step) erreichten das Ziel mit einem Rückstand von 1'39'', Aru, Froome und Bardet folgten wenige Sekunden später mit einem Rückstand von 1'48''.

Gastauer immer besser



Das Gelbe Trikot des Gesamtführenden verteidigte Aru erfolgreich. Dahinter hat sich das Klassement noch enger zusammen geschoben: Nur 2'07'' trennen die ersten acht Profis! Aru führt vor Froome (auf 6''), Bardet (25''), Uran (35''), Landa (1'09''), Martin (1'32''), Yates (2'04'') und Quintana (2'07'').

Ben Gastauer präsentierte sich am Freitag von seiner besten Seite: Der Profi des Teams Ag2r-La Mondiale ackerte unermüdlich für seinen Kapitän Bardet. Bis 30 km vor dem Ziel fuhr er an der Seite der Topfavoriten. Erst an den steilsten Passagen der Mur de Péguère musste er diese ziehen lassen. Das Ziel erreichte der Schifflinger als 40. mit einem Rückstand von 7'59''. In der Gesamtwertung liegt Gastauer nun an Position 36 (auf 1.00'42'').