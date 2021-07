Andy Schlecks letzter Paukenschlag

Andy Schleck (Leopard-Trek) gewann die 18. Etappe in den Alpen. Der Luxemburger hatte am Col d'Izoard attackiert und konnte seinen Vorsprung auf die anderen Favoriten bis ins Ziel am Galibier retten. Sein Bruder Fränk wurde Zweiter vor Cadel Evans (BMC). Andy Schleck verpasste das Gelbe Trikot um 15" und befindet sich nun auf dem zweiten Platz im Gesamtklassement.