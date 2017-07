(jg) - Nach einer sechsjährigen Pause kehrt die Frankreich-Rundfahrt am Mittwoch wieder an den Col du Galibier zurück. Eine ungewöhnlich lange Pause, die sich auch dadurch erklärt, dass der Alpenpass eigentlich 2015 passiert werden sollte, dann aber wegen der Gefahr eines Erdrutsches und des Zusammenbruchs eines Tunnels wieder aus der Streckenführung genommen werden musste.



Nun geht es zurück auf den Col du Galibier, also an den Berg, an dem Andy Schleck nicht nur ein Kapitel Luxemburger Sportgeschichte schrieb, sondern auch einen fantastischen Etappensieg feierte ...