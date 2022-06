Alex Kirsch hat es geschafft. Erstmals wird der Luxemburger Radprofi in diesem Jahr bei der Frankreich-Rundfahrt dabei sein.

Luxemburger Trio

Tour de France: Alex Kirsch ebenfalls am Start

Joe GEIMER Alex Kirsch hat es geschafft. Erstmals wird der Luxemburger Radprofi in diesem Jahr bei der Frankreich-Rundfahrt dabei sein.

Nach und nach trudeln die Aufgebote der einzelnen Mannschaften für die Tour de France herein. Mittlerweile haben rund die Hälfte der teilnehmenden Teams ihre acht Fahrer für das größte und wichtigste Radrennen nominiert, das am Freitag mit einem Einzelzeitfahren in Kopenhagen beginnt.

Während die Arbeitgeber von Kevin Geniets (Groupama) und Bob Jungels (Ag2r) bereits vor einigen Tagen offiziell verkündeten, dass die beiden Luxemburger dabei sein würden, machte es das Team Trek-Segafredo noch einen Tick spannender: Man wollte die nationalen Meisterschaften am vergangenen Wochenende abwarten. Nun wurde aber das bestätigt, was sich seit Wochen immer klarer andeutete: Alex Kirsch darf sich freuen und die Koffer packen. Erstmals wird der 30-Jährige die dreiwöchige Frankreich-Rundfahrt in Angriff nehmen.

Für ihn ist der verdiente Lohn harter Arbeit. Auf den vorbildlichen Teamkollegen war in den ersten Monaten der Saison 2022 immer Verlass, egal ob als Helfer bei den Klassikern oder als Anfahrer und persönlicher Aufpasser von Mads Pedersen (DK).

Interessante Mischung

Für Kirsch ist die Nominierung auch eine kleine Revanche. In den vergangenen beiden Jahren stand er bereits dicht vor seiner ersten Tour-de-France-Teilnahme, wurde dann allerdings quasi in letzter Sekunde doch nicht berücksichtigt. Vor allem die Entscheidung aus dem vergangenen Jahr war eine große Enttäsuchung.

Das Kapitel ist jetzt definitiv abgehakt. Kirsch kann den Teamchefs nun zeigen, was er kann. Auf ihn wartet eine Menge Arbeit. Die Mannschaft von Trek-Segafredo kann sich sehen lassen. Pedersen, Bauke Mollema (NL), Jasper Stuyven (B), Giulio Ciccone (I), Toms Skujins (LAT), Quinn Simmons (USA) und Tony Gallopin (F) werden Kirsch zum Grand Départ in Kopenhagen begleiten.

