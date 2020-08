Bob Jungels hat vorbereitet, Julian Alaphilippe vollzogen: Der Franzose gewinnt die zweite Tour-Etappe und übernimmt die Gesamtführung.

Tour de France: Alaphilippe holt das Gelbe Trikot

Bob Jungels hat vorbereitet, Julian Alaphilippe vollzogen: Der Franzose gewinnt die zweite Tour-Etappe und übernimmt die Gesamtführung.

Julian Alaphilippe hat die schwere zweite Etappe der Tour de France gewonnen und ist somit ins Gelbe Trikot beim wichtigsten Radrennen der Welt gefahren. Auch dank der Arbeit seines luxemburgischen Teamkollegen Bob Jungels setzte sich der französische Deceuninck-Profi nach 186 km in Nice durch.

Im Sprint der dreiköpfigen Spitzengruppe gewann Alaphilippe ganz knapp vor dem Schweizer Marc Hirschi (Sunweb) und dem Briten Adam Yates (Mitchelton).

Im Ziel weinte Alaphilippe. „In diesem Jahr habe ich noch kein Rennen gewonnen“, sagte er. „Trotz der schweren Zeit habe ich weiter hart gearbeitet.“ Erst im Juni war Alaphilippes Vater verstorben. „Ich widme ihm diesen Sieg“, so der Franzose, bevor er endgültig von den Emotionen übermannt wurde.

Jungels verschärft das Tempo

Jungels hat auf der harten Etappe mit vier Bergen gezeigt, dass die Form stimmt. Bis zum letzten Anstieg war der Deceuninck-Profi in der Favoritengruppe dabei. Am Fuß der Steigung setzte er sich mit Alaphilippe an die Spitze und erhöhte das Tempo merklich, sodass die Gruppe auseinanderfiel.

Kurz nachdem sich Jungels zurückfallen ließ, setzte Alaphilippe zum Angriff an. Lediglich Hirschi konnte oder wollte folgen, Yates kam erst später zur Spitze hinzu. Das Trio behauptete sich am Ende ganz knapp vor der Favoritengruppe, die auf der Ziellinie nur 2'' Rückstand hatte. Jungels kam mit einem Rückstand von sieben Minuten als 60. ins Ziel.

