Tour de France 2021 startet in Brest

Die Tour de France wird 2021 nicht wie eigentlich geplant in Kopenhagen, sondern im französischen Brest starten. Die Fußball-EM verhindert den Grand Départ in Dänemark.

(sid) - Die Tour de France startet 2021 in Brest. Wie die Veranstalter am Montag bekannt gaben, wird es vier Etappen in der Bretagne geben. Weitere Streckendetails sollen bei der Präsentation der Frankreich-Rundfahrt am 29. Oktober in Paris folgen.

Der ursprünglich geplante Start in Kopenhagen war auf 2022 verschoben worden. Dadurch sollen Terminüberschneidungen mit der Fußball-EM, für die die dänische Hauptstadt als einer der Spielorte vorgesehen ist, vermieden werden.

Durch die Verlegung der Olympischen Spiele wurde der für den 2. Juli 2021 geplante Tour-Start auf den 26. Juni vorgezogen. In Kopenhagen soll an dem Wochenende ebenfalls ein EM-Spiel stattfinden.

