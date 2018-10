Drei Monate nach dem Ende der Tour de France steht die französische Hauptstadt Paris heute von 11.30 Uhr an erneut im Blickpunkt der Radsportwelt.

Tour de France 2019: Livestream der Präsentation

Joe GEIMER Knapp drei Monate nach dem Ende der 105. Tour de France steht die französische Hauptstadt Paris erneut im Blickpunkt der Radsportwelt. Im Palais des Congrès wird Tourchef Christian Prudhomme den mit Spannung erwarteten Parcours der kommenden „Grande Boucle“ feierlich präsentieren. Der Livestream startet um 11.30 Uhr.

Einiges ist bereits durchgesickert: Alles deutet darauf hin, als müssten 2019 fünf Bergankünfte gemeistert werden: In La Planche des Belles Filles, am Col du Tourmalet, am Prat d'Albis, in Tignes und in Val Thorens – wobei die Vogesen-Ankunft an der Planche des Belles Filles im kommenden Jahr noch etwas höher liegen soll als bislang, dies wegen einer neuen Schotterpassage mit 24 Prozent Steigung. In Pau (oder Nîmes?) könnte ein Einzelzeitfahren anstehen. Die gesamte Tour de France wird sich auf den Osten und Süden Frankreichs konzentrieren, wobei die Pyrenäen vor den Alpen zu meistern sind.



Zaubern die Organisatoren heute doch noch die ein oder andere Überraschung aus dem Hut? Die Spannung ist greifbar. Gegen 12.15 Uhr wird Gewissheit herrschen.



Die Präsentation im Livestream: