(DW) - 2019 findet der Grand Départ der Tour de France in Brüssel statt, also wie 2017 (Düsseldorf) erneut in der Nähe Luxemburgs. Es ist das elfte Mal, dass die belgische Hauptstadt das größte Radrennen der Welt empfängt und nach 1958 der zweite Grand Départ in Brüssel.



Am Dienstag wurden nun die Verläufe der ersten beiden Etappen präsentiert. 50 Jahre nach dem ersten Gesamtsieg des Belgiers Eddy Merckx führt das erste Teilstück am 6. Juli gleich nach 43 km über die Mur de Grammont, der vor allem aus der Flandern-Rundfahrt bekannten Steigung über Kopfsteinpflaster.



Anschließend führt die Strecke nach Charleroi, wo ein weiteres Mal Pavés überquert werden, und dann wieder zurück nach Brüssel. Das erste Teilstück ist 192 km lang. Dort wird die Etappe vor der Residenz der belgischen Königsfamilie, dem Schloss Laken, enden – ein Massensprint wird erwartet.

Am zweiten Tag findet ein Teamzeitfahren von 28 km statt, das vom Königspalast zum Atomium in Brüssel führt. Der Streckenverlauf ist dabei nicht allzu technisch, führt hauptsächlich über breite Straßen und durch wenige Kurven.