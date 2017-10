(jg) - Bob Jungels fährt kommendes Jahr zum zweiten Mal nach 2015 die Tour de France. Das verriet Patrick Lefevere, Teamchef des Teams Quick-Step Floors, dem belgischen Fernsehsender „Sporza“ im Interview. „Wir haben Daniel Martin aus budgetären Überlegungen abgeben müssen. Aber nun ist Bob Jungels reif für die Frankreich-Rundfahrt. In diesem Jahr war er einer der besten Jungprofis (Jungels gewann das Weiße Trikot, die Red.) beim Giro d'Italia, kommendes Jahr werden wir ihn bei der Tour de France als Kapitän in die Arena schicken. Bob ist bereit“, so die unmissverständlichen Worte des 62-Jährigen.



Die Teilnahme von Jungels am größten und wichtigsten Radrennen ist keine Überraschung, sondern war so erwartet worden. In den Jahren 2016 und 2017 sorgte er bei der Italien-Rundfahrt für Furore und bewies mit den Platzierungen sechs und acht in der Gesamtwertung, dass er über die nötigen Qualitäten verfügt, um bei dreiwöchigen Rundfahrten eine interessante Rolle zu spielen. Acht Tage im Rosa Trikot und ein Etappensieg stehen auch in seinem Palmarès.



2015 nahm er mit dem Trek-Team an der Tour de France teil. Damals landete der heute 25-Jährige auf Platz 27.