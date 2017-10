(jg) - Knapp drei Monate nach dem Ende der Tour de France steht die französische Hauptstadt Paris am Dienstag erneut im Blickpunkt der Radsportwelt. Im Palais des Congrès wird Tourchef Christian Prudhomme (Livestream ab 11.30 Uhr auf wort.lu) den mit Spannung erwarteten Parcours der kommenden „Grande Boucle“ feierlich präsentieren. Traditionell brodelt die Gerüchteküche im Vorfeld stets heftig. In Internetforen und auf Websites wie velowire.com wird diskutiert und debattiert. Wie sieht die wahrscheinliche Streckenführung also aus?

Teamzeitfahren feiert Comeback



Definitiv bekannt ist bislang nur der Start in der französischen Region Vendée mit zwei Flachetappen und einem Mannschaftszeitfahren. Die Tour de France 2018 beginnt wegen der Fußball-WM mit einer Woche Verspätung erst am 7. Juli 2018 auf der Atlantikinsel Noirmoutier-en-l'Île. Auf der ersten Etappe geht es für die Fahrer entlang der Küste über Les Sables-d'Olonne bis nach Fontenay-Le-Comte (195 km). Am zweiten Tourtag bewegt sich das Peloton von Mouilleron-Saint-Germain nach La Roche-sur-Yon (185 km). Die Sprinter werden sich auf diese beiden flachen Etappen freuen.

Am dritten Tourtag verlässt der Tross das Département Vendée. Dann wartet der erste Höhepunkt: In Cholet steht ein 35 km langes Teamzeitfahren auf dem Programm. Zuletzt stand diese Übung 2015 auf dem Programm, damals ging es von Vannes nach Plumelec (28 km). Cholet ist auch den Luxemburger Fans in bester Erinnerung: Dort war die Tour 2008 zu Gast. Kim Kirchen triumphierte damals nachdem Tagessieger Stefan Schumacher des Dopings überführt worden war.



Ein Zeitfahren am vorletzten Tag



Die vierte Etappe wird in La Baule gestartet, das Ziel ist noch nicht bekannt. Alles deutet daraufhin, dass es im Uhrzeigersinn durch die Bretagne (Quimper, Mûr-de-Bretagne), in den Norden (Amiens, Roubaix) und dann nach dem ersten Ruhetag in Aix-les-Bains in die Alpen (Le Grand-Bornand, La Rosière, L'Alpe d'Huez) geht. Über Mende soll es zum zweiten Ruhetag nach Carcassonne gehen. In den Pyrenäen deutet alles daraufhin, dass Ankünfte in Bagnères-de-Luchon (oder Vielha/E), in Pla d'Adet, in Luz Ardiden und in Laruns anstehen. Die Pyrenäen würden somit erstmals wieder seit 2014 nach den Alpen passiert.

Interessant: Bevor es zum letzten Teilstück nach Paris geht, könnte die Entscheidung im Kampf um das Gelbe Trikot am vorletzten Tag der Frankreich-Rundfahrt auf einem rund 30 km langen Einzelzeitfahren auf welligem Parcours durch den französischen Teil des Baskenlands fallen.



Oder zaubern die Organisatoren doch noch die ein oder andere Überraschung aus dem Hut?



Möglicher Streckenverlauf

1. Etappe, Samstag 7. Juli: Noirmoutier – Fontenay-le-Comte

2. Etappe, Sonntag 8. Juli: Mouilleron-Saint-Germain – La Roche-sur-Yon

3. Etappe, Montag 9. Juli: Cholet – Cholet (35 km, Teamzeitfahren)

4. Etappe, Dienstag 10. Juli: La Baule – Sarzeau

5. Etappe, Mittwoch 11. Juli: Lorient – Quimper

6. Etappe, Donnerstag 12. Juli: Brest – Mûr-de-Bretagne

7. Etappe, Freitag 13. Juli: Fougères – Chartres

8. Etappe, Samstag 14. Juli: Dreux – Amiens

9. Etappe, Sonntag 15. Juli: Arras – Roubaix

Ruhetag am Montag 16. Juli in Aix-les-Bains

10. Etappe, Dienstag 17. Juli: Annecy – Le Grand Bornand

11. Etappe, Mittwoch 18. Juli: Albertville – La Rosière

12. Etappe, Donnerstag 19. Juli: Bourg-Saint-Maurice – L'Alpe d'Huez

13. Etappe, Freitag 20. Juli: Bourg d'Oisans – Valence

14. Etappe, Samstag 21. Juli: Montélimar – Mende

15. Etappe, Sonntag 22. Juli: Millau – Carcassonne

Ruhetag am Montag 23. Juli in Carcassonne

16. Etappe, Dienstag 24. Juli: Carcassonne – Bagnères-de-Luchon

17. Etappe, Mittwoch 25. Juli: Bagnères-de-Luchon – Pla d'Adet

18. Etappe, Donnerstag 26. Juli: Lourdes – Luz Ardiden

19. Etappe, Freitag 27. Juli: Pau – Laruns

20. Etappe, Samstag 28. Juli: Saint-Pée-sur-Nivelle – Espelette (Einzelzeitfahren)

21. Etappe, Sonntag 29. Juli: Rethondes – Paris