Sport 62

Tour de France 2018 - Der Countdown läuft

Mit der offiziellen Teamvorstellung begann am Donnerstagabend in La Roche-sur-Yon der Countdown zur 105. Ausgabe der Tour de France.

Bevor die 176 Fahrer aus 30 verschiedenen Nationen am Samstagmorgen die 3351 km der diesjährigen Frankreichrundfahrt in Angriff nehmen, wurden sie im Rahmen einer bunten Show dem Publikum vorgestellt. Mit Bob Jungels (Quick-Step) geht auch ein Luxemburger an den Start des größten Radrennens der Welt. Fotograf Serge Waldbillig hat die besten Momente und die wichtigsten Fahrer im Bild fest gehalten.

31 Bob Jungels (Quick-Step) nimmt am Samstag seine zweite Tour de France in Angriff. Foto: Serge Waldbillig

Bildergalerie

um weitere Bilder zu sehen. Bob Jungels (Quick-Step) nimmt am Samstag seine zweite Tour de France in Angriff. Foto: Serge Waldbillig Showeinlage bei der Teamvorstellung der Tour de France 2018. Foto: Serge Waldbillig Warren Barguil (F/Fortuneo) der Sieger der Bergwertung der Tour 2017. Foto: Serge Waldbillig Der dreifache Weltmeister Peter Sagan (SVK/Bora) bei der Teamvorstellung. Foto: Serge Waldbillig Peter Sagan (SVK/Bora) stellt seine Teamkollegen vor. Foto: Serge Waldbillig Jakob Fuglsang (DK) geht als Leader des Teams Astana an den Start. Foto: Serge Waldbillig Das Team Quick-Step Floors mit Julian Alaphilippe (F), Tim Declercq (B) Fernando Gaviria (COL), Philippe Gilbert (B), Bob Jungels, Yves Lampaert (B), Maximiliano Richeze (ARG) und Niki Terpstra (NL). Foto: Serge Waldbillig Bob Jungels (Quick-Step) im Rot-Weiss-Blauen Landesmeistertrikot. Foto: Serge Waldbillig Der dreifache Weltmeister Peter Sagan (SVK/Bora). Foto: Serge Waldbillig Niki Terpstra (NL/Quick-Step) grüßt die Fans. Foto: Serge Waldbillig Showeinlage bei der Teamvorstellung der Tour de France 2018. Foto: Serge Waldbillig Vincenzo Nibali (I/Bahrain). Foto: Serge Waldbillig Michael Matthews (AUS/Sunweb) der Sieger der Punktewertung der Tour 2017. Foto: Serge Waldbillig Sprinterstar André Greipel (D/Lotto Soudal). Foto: Serge Waldbillig Der belgische Meister Yves Lampaert (B/Quick-Step). Foto: Serge Waldbillig Romain Bardet (F/Ag2r) grüßt seine Fans. Foto: Serge Waldbillig Die Ag2r-Fahrer Silvan Dillier (CH), Mathias Frank (CH) und Axel Domont (F) grüßen die Fans. Foto: Serge Waldbillig Tony Gallopin (F/Ag2r). Foto: Serge Waldbillig Mark Cavendish (GB/Dimension Data). Foto: Serge Waldbillig Showeinlage bei der Teamvorstellung der Tour de France 2018. Foto: Serge Waldbillig John Degenkolb (D/Trek). Foto: Serge Waldbillig Der Kaiser des Sprints: Marcel Kittel (D/Katusha). Foto: Serge Waldbillig Adam Yates (GB/Mitchelton). Foto: Serge Waldbillig Alejandro Valverde (E/Movistar). Foto: Serge Waldbillig Nairo Quintana (COL/Movistar). Foto: Serge Waldbillig Showeinlage bei der Teamvorstellung der Tour de France 2018. Foto: Serge Waldbillig Tejay van Garderen (USA), Stefan Küng (CH) und Michael Schär (CH) vom Team BMC. Foto: Serge Waldbillig Olympiasieger Greg Van Avermaet (B/BMC). Foto: Serge Waldbillig Richie Porte (AUS/BMC). Foto: Serge Waldbillig Rigoberto Uran (COL/Education First), Zweiter der Tour 2017. Foto: Serge Waldbillig Chris Froome (GB/Sky). Foto: Serge Waldbillig