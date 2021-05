Das Basketball-Oberhaus wird nicht aufgestockt. Am Samstag entscheiden sich die Clubs gegen eine Übergangssaison mit 20 Teams.

Total League weiterhin mit zwölf Teams

Bob HEMMEN

Rückschlag für die Basketball-Zweitligisten: Der von sechs Clubs eingereichte Vorschlag, in der kommenden Saison mit 20 Mannschaften in der Total League zu spielen, wurde am Samstag bei der außerordentlichen Generalversammlung der FLBB in Beringen nicht mehrheitlich gewählt.

Beim Voting erhielt der Vorschlag nur 25,5 Prozent Ja-Stimmen.

2021/2022 besteht die erste Liga somit weiterhin aus zwölf Mannschaften, während wieder acht Teams in der Nationale 2 spielen werden. Die Total League beginnt am 25. September.

