Der US-Amerikaner Jimond Ivey wird Düdelingens Basketballer in der kommenden Saison verstärken. Der 24-Jährige ist bereits der zweite Profispieler bei T71.

Total League: T71 holt zweiten Profispieler

Jan MORAWSKI Der US-Amerikaner Jimond Ivey wird Düdelingens Basketballer in der kommenden Saison verstärken. Der 24-Jährige ist bereits der zweite Profispieler bei T71.

T71 hat den zweiten Profispieler für die nächste Saison gefunden. Der 24 Jahre alte US-Amerikaner Jimond Ivey kommt vom spanischen Drittligisten Zornotza ST und wurde an der University of Akron (USA) ausgebildet.

Dieckelman und Gehrke: Zwei echte Basketballprofis John Dieckelman und Torbjörn Gehrke sind befreundet. Nächste Saison arbeiten die beiden Basketballtrainer erstmals in Luxemburg.

Der Forward soll Düdelingen gemeinsam mit Landsmann Steve Harris zum Erfolg führen. In der Saison 2020/2021 werden in der Total League insgesamt zwölf Mannschaften an den Start gehen.

Folgen Sie uns auf Facebook und Twitter und abonnieren Sie unseren Newsletter.