Am letzten Spieltag der Titelgruppe in der Basketball-Meisterschaft haben T71 und Amicale um den dritten Platz gekämpft. Die Düdelinger hatten im Fernduell die Nase vorn.

Total League: Play-off-Entscheidungen gefallen

Daniel WAMPACH Am letzten Spieltag der Titelgruppe in der Basketball-Meisterschaft haben T71 und Amicale um den dritten Platz gekämpft. Die Düdelinger hatten im Fernduell die Nase vorn.

T71 Düdelingen hat es geschafft und am letzten Spieltag der Titelgruppe in der nationalen Basketball-Meisterschaft den dritten Tabellenplatz verteidigt. Mit 94:76 schlugen Schumacher und Co. Racing.



Amicale holte zwar auch einen 85:80-Sieg gegen Sparta, hat aber den direkten Vergleich gegen T71 verloren und muss sich mit Tabellenrang vier begnügen. Im Viertelfinale spielt nun T71 gegen Sparta und Amicale gegen Racing.

Etzella und Basket Esch sind direkt fürs Halbfinale qualifiziert. Die beiden besten Ligateams trafen im direkten Duell aufeinander. Etzella hatte beim 73:57-Erfolg keine Probleme, allerdings musste Esch auf den verletzten Profi Hicks verzichten.

Zweitligist Contern hat in der Auf- und Abstiegsgruppe mit 105:87 gegen Résidence gewonnen. Für die Walferdinger ist der Abstieg damit praktisch besiegelt. Die Musel Pikes wurden ihrer Favoritenrolle beim 105:69 gegen die Kordall Steelers gerecht. Heffingen hatte bereits am Freitagabend Zolver bezwungen.