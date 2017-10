(BS) - In den vergangenen Wochen wurden die Musel Pikes den eigenen Ansprüchen nur selten gerecht. Dementsprechend gefordert war die Mannschaft von Trainer Frank Baum beim hauptstädtischen Racing, wo sich die Moselaner am Ende mit 70:60 durchsetzten.



Die Musel Pikes starteten sehr konzentriert in die Partie und zwangen Racing durch eine aggressive Verteidigung immer wieder zu Ballverlusten. In der Offensive zeigte sich insbesondere US-Amerikaner Gulley in den Anfangsminuten sehr treffsicher und trug mit zwölf Punkten im ersten Viertel einen großen Teil zur 22:11-Führung seiner Mannschaft nach zehn Minuten bei.



Im zweiten Viertel konnten die Gastgeber das Spiel ausgeglichener gestalten. Insbesondere Kapitän Morton hielt sein Team durch starke Offensivaktionen im Spiel und so konnte der Aufsteiger den Rückstand bis zur Halbzeitpause auf sechs Punkte verkürzen (28:34).

Nach der Halbzeitpause setzte Racing seine Aufholjagd fort. Die Mannschaft von Trainer Étienne Louvrier zeigte – wie schon so oft in dieser Saison – ihr Kämpferherz und führte nach 30 Minuten mit 50:47. In einem spannenden Schlussviertel setzte sich am Ende allerdings die individuelle Klasse von Gulley und Co. durch.

Die restlichen Samstagspartien laufen noch.