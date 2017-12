(BS) - In einem über die gesamte Spieldauer spannenden und am Ende dramatischen Spiel setzte sich Etzella am Samstagabend mit 100:99 gegen die Musel Pikes durch und rangiert damit weiterhin auf dem dritten Tabellenplatz. In einer sehr kampfbetonten und intensiven Partie konnte sich keines der beiden Teams einen deutlichen Vorsprung erarbeiten, so dass die Entscheidung erst in den Schlusssekunden fallen sollte. Beim Stand von 97:99 aus Sicht von Ettelbrück wurde Profispieler Barden eine Sekunde vor dem Ende der Partie bei einem Wurfversuch gefoult, der Ball fiel in den Korb und den anschließenden Bonusfreiwurf verwandelte der US-Amerikaner zum umjubelten Endstand.

McDaniel bärenstark



Im Duell zwischen dem hauptstädtischen Racing und Tabellenführer Amicale konnte sich der Favorit aus Steinsel am Ende mit 88:78 durchsetzen. Dabei lag die Mannschaft von Trainer Ken Diederich, bei der US-Amerikaner McDaniel mit 37 Punkten zu überzeugen wusste, nach dem ersten Viertel bereits mit 15 Punkten (37:22) in Führung. Der Racing zeigte im weiteren Spielverlauf allerdings sein Kämpferherz, drehte den Rückstand bis zur Halbzeitpause in eine Ein-Punkte-Führung (47:46), musste sich am Ende aber dem Doublé-Sieger der vergangenen Saison geschlagen geben.



Im spannenden Kampf um die Plätze in der Titelgruppe feierte Résidence einen wichtigen Erfolg in Heffingen. Arbaut und Co. setzten sich mit 99:75 durch.



Der Tabellenzweite aus Esch konnte sein Heimspiel erwartungsgemäß mit 79:71 gegen Sparta Bartringen gewinnen und auch die Mannschaft aus Düdelingen wurde ihrer Favoritenrolle im Spiel gegen Contern gerecht – am Ende siegten Schumacher und Co. mit 92:77.