Total League: Heffingen holt Jones

Jan MORAWSKI Der ehemalige Basketball-Nationalspieler Christopher Jones wird in der kommenden Saison wieder in der ersten Liga spielen. Er schließt sich Heffingen an.

Basketball-Erstligist Heffingen hat sich mit einem Routinier verstärkt. Wie der Club am Dienstag mitteilte, wird der ehemalige luxemburgische Nationalspieler Christopher Jones in der kommenden Saison für die Heffinger auflaufen.

Nach zwei Jahren Pause war Jones zuletzt bei Zweitligist Gréngewald am Ball. Zuvor stand der 29-Jährige in der Total League für Amicale, Contern und Düdelingen auf dem Parkett.

Wie es mit der ersten Liga weitergeht, ist noch nicht geklärt. Der nächste FLBB-Kongress ist für den 27. Juni geplant.





