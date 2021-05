Wiltz entscheidet sich für den Aufstieg ins Basketball-Oberhaus, sodass dieses nicht mehr aus nur neun Teams besteht.

Total League der Frauen dank Wiltz mit zehn Mannschaften

In der kommenden Saison spielen in der Total League der Frauen wieder zehn Mannschaften. Wie die FLBB mitteilte, möchte Wiltz in der nächsten Spielzeit im Oberhaus auflaufen.

„Vor einem Jahr führten wir die Nationale 2 an, entschieden uns aufgrund der Corona-Krise jedoch gegen den Aufstieg. In den vergangenen Monaten hat sich die Lage bei uns stabilisiert, sodass wir die Chance genutzt haben, um im Vorstand und mit dem Frauenteam darüber zu reden. Der Großteil sprach sich für den Aufstieg aus“, wird Präsident Pit Hetting zitiert.

Zuletzt spielten nur neun Mannschaften in der Total League der Frauen. Résidence hat in dieser Saison schon das Finale erreicht und wartet auf das Ende der Serie zwischen T71 und Amicale.

Sollten die Düdelingerinnen am Freitag (19.30 Uhr) in Steinsel gewinnen, wäre auch die zweite Halbfinalserie entschieden.

