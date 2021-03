Total League: Der erste Eindruck der neuen Basketballprofis

In der Total League sind seit dem Restart fünf neue Profis im Einsatz. Einige Basketballer überzeugen schon in ihren ersten Begegnungen.

Während der coronabedingten Saisonpause verpflichteten vier Basketballteams neue Profis. Einige Neuzugänge kamen aufgrund der Nachholspiele bereits in zwei Begegnungen zum Einsatz. Die Basketballer wollen in der Total League von Beginn an überzeugen, schließlich zählt oft der erste Eindruck.

Tommy Rutherford (Racing)

Tommy Rutherfords Debüt hätte nicht viel besser laufen können ...