(bob) - Nachdem sich Sparta bereits am Freitagabend zum Rückrundenauftakt der Total League mit 85:82 gegen Racing durchsetzen konnte, fanden am Samstagabend drei weitere Partien statt.

Basket Esch kassierte in Contern eine überraschende Niederlage. Rodenbourg und Co. hielten zwar bis zum Schluss dagegen, am Ende setzten sich die von zwei starken US-Amerikanern angeführten Gastgeber allerdings mit 85:79 durch. Während bei Contern Bland 29 und Ford 32 Zähler gelangen, zeigten die Escher zwar eine geschlossene Mannschaftsleistung, trotzdem konnte die Mannschaft von Trainer Sylvain Lautié die zweite Saisonniederlage nicht verhindern. Die Gäste mussten in der Schlussphase ohne Hicks auskommen, der sich im letzten Viertel am Fuß verletzt hatte.



Die Topbegegnung des zehnten Spieltags fand in Steinsel statt, wo Amicale auf die Musel Pikes traf. Der amtierende Doublé-Sieger wollte nichts anbrennen lassen und erwischte den deutlich besseren Start. Bereits zur Halbzeit war das Duell entschieden, da Amicale mit 52:29 in Führung lag. Weil Gulley frühzeitig mit zwei Technischen Fouls vom Parkett musste, fehlten den Moselanern die nötigen Mitteln, um dem Favoriten Paroli zu bieten. Am Ende gewann Amicale mit 104:73



T71 gewann unterdessen in Heffingen. Die Gäste setzten sich mit 95:82 durch. US-Amerikaner Johnson war der beste Scorer der Düdelinger mit 33 Punkten.

Am Sonntag trifft Etzella vor heimischer Kulisse auf Résidence (17.15 Uhr).