Carroll wird Trainer der Résidence-Frauen

Total League

Jan MORAWSKI Die Vizemeisterinnen im Basketball bekommen einen neuen Coach: Der US-Amerikaner Brian Carroll ist in Luxemburg kein Unbekannter.

Die Basketballfrauen aus Walferdingen bekommen einen neuen Trainer. Brian Carroll wird in der kommenden Saison beim Vizemeister in der Verantwortung stehen. Die bisherige Trainerin, Tara Booker, wird aus persönlichen Gründen eine Pause einlegen. Das teilte Résidence am Samstag mit.

Der 41 Jahre alte Carroll ist in Luxemburg kein Unbekannter. Zuletzt trainierte er zwischen 2018 und 2020 das Männerteam von Arantia. Der US-Amerikaner hatte die Felser im vergangenen Jahr verlassen, weil er „nach einer anstrengenden Saison eine Pause“ benötigte. Nun ist er zurück in der Total League.

