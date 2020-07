Die Teams der Total League können die neue Saison planen. Der Spielplan wurde am Donnerstag veröffentlicht.

Total League: Basket Esch empfängt Amicale zum Auftakt

Daniel WAMPACH Die Teams der Total League können die neue Saison planen. Der Spielplan wurde am Donnerstag veröffentlicht.

Der nationale Basketballverband FLBB hat den Spielplan für die kommende Saison veröffentlicht, in der zwölf Mannschaften in der Total League antreten werden. Los geht es am Wochenende des 26./27. Septembers.

Ein Topspiel findet am ersten Spieltag allerdings nicht statt. Basket Esch empfängt zum Auftakt vor heimischer Kulisse Amicale. Nach dem letzten Spieltag der Hinrunde am 15. November wird eine dreiwöchige Länderspielpause eingelegt, bevor es am 5. Dezember mit der Rückrunde weitergeht. Die Winterpause zwischen dem 20. Dezember und dem 2. Januar 2021 beträgt lediglich zwei Wochen. Die Normalrunde endet mit einem Doppelspieltag am 5./7. Februar 2021.

Klassische Play-offs

In der aufgestockten Liga werden nach der Normalrunde klassische Play-offs ausgetragen, in denen der Erste gegen den Achten, der Zweite gegen den Siebten, der Dritte gegen den Sechsten und der Vierte gegen den Fünften spielt. Die einzelnen Play-off-Runden werden nach dem Modus Best of Five ausgetragen: Wer zuerst drei Siege holt, gewinnt die Serie.

Die letzten vier Teams der Normalrunde hingegen behalten ihre Punkte und treten noch einmal jeweils in einer Hin- und Rückrunde gegeneinander an. Die Mannschaften auf den Plätzen elf und zwölf steigen ab, der Zehnte muss in der Relegation gegen den Dritten der Nationale 2 antreten. Die beiden besten Zweitligisten steigen direkt in die Total League auf.

Bei den Frauen bekommt es Etzella am ersten Spieltag mit Sparta zu tun, während Contern Amicale empfängt.





