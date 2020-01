Ettelbrück hat die nächste Niederlage kassiert. Vor heimischer Kulisse verlor Etzella knapp gegen Arantia.

Total League: Arantia ärgert Etzella

Bob HEMMEN Ettelbrück hat die nächste Niederlage kassiert. Vor heimischer Kulisse verlor Etzella knapp gegen Arantia.

Arantia hat die Chancen auf den Einzug in die Titelgruppe am Sonntag deutlich erhöht. Nachdem Fels am Mittwoch bereits gegen T71 gewonnen hatte, setzte sich die Mannschaft von Trainer Brian Carroll zum Abschluss des 16. Spieltags mit 81:76 gegen Etzella durch. Für den amtierenden Doublésieger war es die dritte Niederlage in Folge.

Starker Willett



Fels zieht damit in der Tabelle am Konkurrenten vorbei. Am Sonntag überragte wieder einmal Profi Willett mit 31 Punkten und 19 Rebounds. Etzella startete zwar besser ins Spiel, die Gäste kämpften sich jedoch bereits im zweiten Viertel zurück. Ettelbrück muss nun tatsächlich noch um den Einzug in die Titelgruppe bangen.