(bob) - Am vergangenen Samstag hatte Basket Esch die Tabellenführung in der Total League an Amicale verloren. Diese wollten Rodenbourg und Co. am Freitag zurückerobern, doch gegen Steinsel mussten sich die Escher mit 75:93 geschlagen geben. Bei den Eschern kam US-Amerikaner Polynice, der den verletzten Hicks ersetzt, erstmals zum Einsatz. Doch auch der Neuzugang konnte die Niederlage nicht verhindern, obwohl er mit 14 Punkten und 17 Rebounds ein gutes Debüt hinlegte.



Deutlicher siegten die Musel Pikes gegen den Tabellenletzten Heffingen. Den Moselanern gelang damit die Revanche für die überraschende Hinspielniederlage beim Aufsteiger. US-Amerikaner Gulley steuerte spektakuläre 50 Zähler zum 106:74-Erfolg bei.

Résidence feierte einen wichtigen Heimerfolg gegen Contern. Beim 104:88-Sieg der Gastgeber zeigten die beiden Walferdinger US-Amerikaner starke Leistungen, sodass Bailey am Ende 26 Zähler auf dem Konto hatte und Freeman 36 Punkte.



In der Hauptstadt kassierte Racing erneut eine Niederlage. Gegen Etzella mussten sich Hilger und Co. mit 66:94 geschlagen geben.



Das Duell zwischen T71 und Sparta begann erst mit Verspätung. Die Düdelinger fanden schließlich besser ins Spiel, setzten sich sofort ab und gewannen am Ende mit 86:72. Damit haben Schumacher und Co. in dieser Saison wieder sehr gute Chancen, die Titelgruppe zu erreichen.



Am Sonntag findet bereits der zwölfte Spieltag statt.