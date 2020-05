Das Experiment von Noël Tosi an der Spitze der Escher Jeunesse ist nach wenigen Monaten wieder vorbei. Auch Manager Pascal Molinari verlässt den Rekordmeister.

Tosi nicht mehr Jeunesse-Trainer

Noël Tosi war Anfang Januar zur Jeunesse Esch gestoßen und sollte den Luxemburger Rekordmeister wieder in die Erfolgsspur führen. Der 60-jährige Franzose erhielt einen Vertrag bis zum Saisonende. Dieser wird nun allerdings nicht verlängert. Der Escher Traditionsverein befindet sich auf der Suche nach einem Nachfolger. Auch die Zusammenarbeit mit Manager Pascal Molinari wurde mit beidseitigem Einvernehmen nach einer Saison wieder beendet.

Jeunesse legte in der frühzeitig abgebrochenen Spielzeit eine turbulente Hinrunde hinter sich. In 13 Spielen wurden lediglich 15 Punkte gesammelt. Nach der 1:2-Niederlage gegen Hostert am 13. Spieltag zog der Verwaltungsrat die Reißleine und entließ Trainer Nicolas Huysman.

Tosi sollte es richten: Der Franzose war in der Hinrunde Trainer des französischen Fünftligisten Cherbourg. Doch bei der Jeunesse lief es unter Tosi auch nicht wesentlich besser. In vier Partien holten Todorovic und Co. fünf Punkte. Letztendlich beendete man die nach 17 Begegnungen abgebrochene Saison in der BGL Ligue an Position acht.



