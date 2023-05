In der Rangliste der besten Stürmer Europas mischt in diesem Jahr ein Spieler aus der BGL Ligue mit. Und das, obwohl er einen Nachteil hat.

Fußball

Torwunder Rayan Philippe hängt sogar Lionel Messi ab

Die besten Torjäger der BGL Ligue haben mit dem „Golden Shoe“, der jedes Jahr von den European Sports Media verliehen wird, eigentlich nichts am Hut. Denn in der europäischen Rangliste der Fußballer mit den meisten Saisontoren haben es die kleinen Ligen schwer. Während Treffer aus Premier League und Co. mit dem Faktor zwei multipliziert werden, zählen die Tore in Luxemburg lediglich einfach.

In diesem Jahr jedoch zeichnet sich ein leicht anderes Bild: Denn Rayan Philippe, der Stürmer von Meister Hesperingen, hat dermaßen oft getroffen, dass er im Ranking sogar Superstars überholt. So steht der 22-Jährige mit seinen 32 Saisontoren auf Rang 24 - und damit unter anderem vor PSG-Profi Lionel Messi (30.), dessen 15 Treffer doppelt zählen.

Noch bemerkenswerter ist jedoch, dass mit Bremens Niclas Füllkrug (zweimal 16 Tore) der beste Goalgetter der Bundesliga punktgleich mit Philippe gelistet ist. Die Kandidaten an der Spitze, Erling Haaland (Manchester City/zweimal 36), Harry Kane (Tottenham) und Kylian Mbappé (Paris Saint-Germain/beide zweimal 28) sind hingegen weit enteilt.

Weil die Saison für Philippe bereits beendet ist und in anderen Ländern noch gespielt wird, könnte der Franzose noch abrutschen. Auf seinen Platz unter den besten Torjägern Europas kann der Hesperinger dennoch stolz sein.

