Torjäger Hakim Abdallah verlässt Hesperingen

Hakim Abdallah ist in dieser Saison kaum aufzuhalten. Der Angreifer des FC Swift hat in 28 Spielen 22 Tore erzielt und belegt damit in der BGL Ligue Platz zwei hinter Folas Zachary Hadji (29 Tore). Abdallah, der für die Nationalmannschaft Madagaskars spielt, weckte so das Interesse von Clubs aus dem Ausland.

Nun hat der 23-Jährige den Entschluss gefasst, Hesperingen zu verlassen. Abdallah wechselt zum belgischen Zweitligisten Lierse SK.

In dieser Saison verfolgt er mit dem FC Swift aber noch große Ziele, schließlich belegt das Team von Trainer Pascal Carzaniga derzeit Platz zwei.

