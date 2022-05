Im zweiten Barragespiel zwischen Wiltz und Junglinster kam es erneut zum Elfmeterschießen, wieder mit dem besseren Ende für den Erstligisten.

Fußball

Torhüter Ralph Schon rettet Wiltz den Klassenerhalt

André KLEIN Im zweiten Barragespiel zwischen Wiltz und Junglinster kam es erneut zum Elfmeterschießen, wieder mit dem besseren Ende für den Erstligisten.

Die Würfel sind gefallen. Seit Samstag steht auch die letzte Mannschaft fest, die in der kommenden Saison in der BGL Ligue auflaufen wird.

In einer Partie, die dem ersten Barragespiel zwischen Hostert und Mamer am Donnerstag (6:4 nach Elfmeterschießen) in Sachen Spannung in nichts nachstand, setzte sich beim Aufeinandertreffen von Wiltz und Junglinster erneut der Erstligist durch - ebenfalls im Elfmeterschießen (6:5).

Hostert bleibt nach Elfmeter-Drama in der BGL Ligue Während die Enttäuschung bei Mamer groß ist, spielt Hostert auch nächste Saison im Oberhaus.

Die favorisierte Mannschaft aus Wiltz erwischte einen Auftakt nach Maß und ging bereits nach 14 Minuten durch einen Freistoßtreffer von Emir Burkic in Führung. Während die Mannen von Trainer David Vandenbroeck weiter mutig nach vorne spielten, war es Junglinsters Evandro Delgado (39.'), der praktisch mit dem ersten Torschuss des Zweitligisten für den Ausgleich und damit gleichzeitig für den Halbzeitstand sorgte.

Die Wiltzer Fans sorgten schon vor dem Anpfiff mächtig für Stimmung. Foto: Paul Krier

Obwohl Junglinster sich im zweiten Durchgang deutlich steigerte, hatte der Erstligist weiterhin die besseren Chancen, ohne daraus Kapital zu schlagen. Nach der offiziellen Spielzeit ging es ohne einen weiteren Treffer in die Verlängerung. Dort sahen die 1.521 zahlenden Zuschauer außer fünf Gelben Karten keine weiteren Tore.

Im russisch Roulette aus elf Metern hatten die Wiltzer ihre Nerven besser unter Kontrolle, konnten sogar einen Fehlschuss ausgleichen und am Ende rettete Torhüter Ralph Schon mit einer Parade beim sechsten Elfmeter den Wiltzern den Klassenerhalt.





Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.