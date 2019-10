Der FC Bayern, Paris SG und Manchester City sind in der Champions League auf Kurs. Nach drei Spieltagen in der Gruppenphase stehen jeweils neun Punkte zubuche.

Topteams lassen sich nicht überraschen

Joe GEIMER

Drei Spiele, neun Punkte. Drei der Favoriten auf den Triumph in der Champions League haben sich auch am dritten Spieltag der Gruppenphase schadlos gehalten und stehen kurz vor der Qualifikation für die K.-o.-Runde. Besser noch: Dem FC Bayern, Paris SG und Manchester City scheint jeweils Platz eins in ihrer Gruppe nicht mehr zu nehmen sein.

In der Gruppe B sicherte sich Bayern München die erwarteten drei Zähler beim Gastspiel in Piräus (2:3). Dabei ging Piräus gar durch El Arabi (23.') in Führung. Die Bayern spielten nicht gut und machten erstaunlich wenig Druck. Dass sie dennoch jubeln durften, war wieder einmal dem überragenden Lewandowski (34.', 62.') zu verdanken. Tolisso (75.') erzielte den dritten Treffer. Guilherme (79.') machte es noch einmal spannend.

Im zweiten Spiel dieser Gruppe schoss sich Tottenham beim 5:0 gegen Roter Stern Belgrad (zwei Mal Kane zwei Mal Son) den Frust der vergangenen Wochen von der Seele.

Kurzer Schock für Manchester City

In der Gruppe C erschreckte Atalanta den Favoriten Manchester City beim 0:1 durch Malinovsky nur kurz. Anschließend lief der englische Topclub warm. Sterling (3 Tore) und Agüero (2) sorgten beim 5:1 doch noch für klare Verhältnisse. Keinen Sieger gab es zwischen Dinamo Zagreb und Shakhtar Donetsk (2:2).

Paris SG ließ beim FC Bruges nichts anbrennen und heimste den nächsten Sieg ein. Beim 5:0 durften sich Icardi (7.', 63.') und Mbappé (61.', 79.', 83.') in die Torschützenliste eintragen. Die Fans von Real Madrid dürfen unterdessen durchschnaufen: Nach nur einem Punkt aus zwei Begegnungen, hielten Benzema und Co. dem Druck bei Galatasaray Istanbul stand und zitterten sich zu einem knappen 1:0-Auswärtssieg.

Juventus macht es spannend

In der Gruppe D machte es Juventus spannend und lag gegen Lokomotiv Moskau lange mit 0:1 in Rückstand. Ein Doppelpack von Dybala (77.', 79.') bescherte dem Favoriten dennoch die drei Zähler. Ein Kopfballtreffer von Morata reichte Atletico Madrid zum 1:0 gegen Leverkusen. Die beiden Topteams werden den Gruppensieg untereinander ausmachen.