Der Franzose Christophe Laporte ist zum Auftakt der SkodaTour de Luxembourg ins Gelbe Trikot gefahren. Bester Luxemburger wurde Kevin Geniets.

Topsprinter Laporte gewinnt den Prolog

Christophe Laporte (F/Cofidis) hat den Prolog der SkodaTour de Luxembourg gewonnen. Der Topsprinter, der in der Vergangenheit bereits Etappen der Luxemburg-Rundfahrt gewonnen hat, war in 3'13'' eine Sekunde schneller als der Deutsche Marcel Meisen (Corendon) und der Belgier Piet Allegaert (Sport Vlaanderen).

SkodaTour: Liveticker vom Prolog Traditionell startet die SkodaTour de Luxembourg mit dem Prolog in Luxemburg-Stadt.





Als bester Luxemburger hat Kevin Geniets die 2,1 km hinter sich gebracht, er wurde am Ende Achter. Der 22-Jährige war einer der ersten Fahrer auf der Strecke und rollte um 19.19 Uhr von der Startrampe. Der Leader des Nationalteams war schnell unterwegs, setzte in 3'19'' vorerst die Bestzeit. Am Ende sollten noch sieben Fahrer schneller sein.



1. Christophe Laporte (F/Cofidis) 3'13'' 2. Marcel Meisen (D/Corendon) 3'14'' 3. Piet Allegaert (B/Sport Vlaanderen) 3'14'' 4. Damien Gaudin (F/Direct Energie) 3'16'' 5. Aime de Gendt (B/Wanty) 3'16'' 6. Alexander Krieger (D/Leopard) 3'16'' 7. Jonathan Hivert (F/Direct Energie) 3'18'' 8. Kevin Geniets (Team Lëtzebuerg) 3'19''





Laporte hat damit auch das Gelbe Trikot des Gesamtführenden übernommen - und hat gute Chancen, dieses mit einem Sieg am Donnerstag in Oberkerschen zu verteidigen. Auf der ersten Etappe wird nämlich eine Sprintankunft erwartet – Laporte ist zumindest auf dem Papier der schnellste Spurter im Peloton.